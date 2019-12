Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Sarà la coppiailin questa nuova fase della stagione secondo quanto scrive ladello Sport oggi. Il nuovo tecnico ha deciso da subito di puntare sul capitano per svoltare dalla situazione di crisi in cui giaceva la squadra e l’abbraccio arrivato dopo la vittoria contro il Sassuolo hanno suggellato questo patti silenzioso tra i due entrambi hanno avuto buone ragioni per stringersi l’uno con l’altro.ha provato la prima emozione da allenatore delha goduto di una vittoria che mancava da oltre due mesi. E tutti e due hanno intravisto in questo successo il momento della svolta. Non hanno dovuto dirsi niente, è bastato l’intensità dell’abbraccio e quegli sguardi intensi per sancire un tacito patto: riportiamo ilin alto, si sono promessi. Ed è quello che si aspetta un intero ambiente, dopo aver assistito, ...

bseverino328 : RT @napolista: Gazzetta: #Insigne e #Gattuso insieme per rilanciare il #Napoli L’allenatore ha scelto da subito di puntare sul capitano pe… - napolista : Gazzetta: #Insigne e #Gattuso insieme per rilanciare il #Napoli L’allenatore ha scelto da subito di puntare sul ca… -