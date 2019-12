Capodanno, allarme "Quota 100": botto con 800 grammi ​di esplosivo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Rachele Nenzi "Quota 100" è il botto illegale pronto a piombare sul Capodanno. I carabinieri hanno già lanciato l'allarme: "Ha 7-800 grammi di miscugli esplodenti che possono essere devastanti" I sequestri delle forze dell'ordine e i feriti che ogni anno affollano le sale d'attesa degli ospedali non bastano a contrastrare e a spaventare il mercato parallelo (e gli acquirenti) dei botti illegali di Capodanno. Quest'anno è scattata la caccia a "Quota 100", un "petardo" che può contenere sino a 800 grammi di esplosivo. Il nuovo botto illegale "Quota 100" è solo l'ultimo di una lunga serie di botti che portano il nome di temi di cronaca o attualità. In molti ricorderanno lo storico Pallone di Maradona o la Bomba Bin Laden, o i più recenti Kim 'o coreano o Donald Trump. Un nuovo pericolo botto legale che pare essere la punta di diamante del mercato illegale. Per Michele Landi ... Leggi la notizia su ilgiornale

