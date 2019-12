SHAMELESS - Recensione 10x07: Citizen Carl (Di domenica 29 dicembre 2019) Anche i Gallagher fanno buone azioni.Commentate con noi!Attenzione: Spoiler!Carl Gallagher, onesto cittadino che sfida il sistema e fa la differenza. Difficile crederlo, eppure è ciò che abbiamo visto in questo episodio. Si è trattato di qualcosa di interessante e, se vogliamo, un po' diverso dalle restanti storylines che, anche stavolta, lasciano il tempo che trovano.Prendiamo Debbie: per seguire l'amica che rimorchia futuri mariti ricchi, si ritrova nelle vesti di escort per le quali viene pagata profumatamente ma che non ci trasmettono le giuste emozioni.E che dire di Liam che ogni tanto fa la sua comparsa come a ricordarci che esiste anche lui in questa famiglia?Lip e Tami alla ricerca di nuova intimità dopo la nascita di Fred fanno pure tenerezza, mentre i Gallavich ci vengono presentati come una coppia collaudata che progetta di uccidere l'infame Paula. Le angherie di questa ... Leggi la notizia su lostinaflashforward

