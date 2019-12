Roma | Fonseca | «Petagna? Ottimo giocatore ma non per il mio gioco»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019), il tecnico dei giallorossi nella sua lunga intervista ha parlato anche del possibile arrivo nella Capitale diLe voci su un possibile arrivo disi sono susseguite per varie settimane. Il tecnico dei giallorossiperò, nell’intervista rilasciata a la Gazzetta dello Sport, sembra smentire il tutto. «Gennaio è un mercato difficile. Prenderemo qualcuno se ci saranno delle uscite e per alzare il livello., ma non per il mio. Potendo scegliere, un rinforzo per quale reparto? Forse per tutti e tre». Leggi su Calcionews24.com

