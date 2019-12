Muore travolta da un treno | ipotesi omicidio dopo una lite per gelosia

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 28 dicembre 2019) La Procura di Genova ha gettato una pesante ombra su un caso di cronaca risalente allo scorso settembre, quando una 29enne di Chiavari era mortada un. Le indagini ora hanno preso una svolta: è emersa l’di unvolontario. Si era pensato ad un suicidio La vicenda risale a qualche mese fa: nella notte tra il 20 e il 21 settembre, una giovane barista di Chiavari era statada un. Il fatto è successo a Cavi di Lavagna (Genova) e la vittima si chiama Veronique Garella, di 29 anni.la tragedia, erano state 2 leinizialmente prese in considerazioni dagli inquirenti: la prima era quella di un tragico incidente, forse dovuto ad un incauto attraversamento dei binari. La secondainvece vagliava la possibilità di un suicidio.Adesso, invece, le indagini della Procura hanno portato ad un nuovo sviluppo, completamente ...

