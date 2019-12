Praticamente ad un passo il Samsung Galaxy S11 | lo vedremo molto presto?

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Non state più nella pelle e volete assolutamente sapere quando verrà presentato ilS11? Fino a poco tempo fa si era parlato di una data di lancio del prossimo top di gamma asiatico in combinazione con ilFold 2prima di quanto ci si potesse aspettare da tradizione. Ebbene, un sito israeliano adesso ipotizza l'evento potrebbe essere ancora più vicino, fissato per martedì 11 febbraio, ospitato nella cornice di San Francisco (USA). Questo è quanto trapelato dalla fonte di cui sopra: ammesso e non concesso sia così, ilUnpacked anticiperebbe di ben due settimane il MWC 2020 di Barcellona, che ricordiamo essere in programma per il 24 febbraio. Una data quella dell'11 febbraio che non coincide nemmeno con quella del 18 febbraio ipotizzata da Ice universe. C'è un po' di confusione attorno all'argomento, che speriamo possa svanire col passare dei giorni ...

