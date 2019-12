Metro C | Raggi in visita a cantiere Amba Aradam | linea prosegue fino a Saxa Rubra

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Roma – A distanza di poco meno di un anno dall’ultima volta, la sindaca di Roma, Virginiae’ tornata in sopralluogo neldella futura stazione/Ipponio dellaC dellapolitana di Roma, insieme al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli. L’apertura della stazione, che colleghera’ quella gia’ esistente di San Giovanni e quella in costruzione di Fori Imperiali, e’ prevista per il 2024. Insieme ae De Micheli, allahanno partecipato il presidente diC, Franco Cristini, l’amministratore delegato Fabrizio Paolo Di Paola, l’assessore capitolino alla Mobilita’, Pietro Calabrese, il presidente della commissione Mobilita’ di Roma Capitale, Enrico Stefano e l’amministratore unico di Romapolitane, Giovanni Mottura. Quello dellaC, ha ...

virginiaraggi : La stazione della metro A di San Giovanni avrà finalmente gli ascensori. A molti potrà sembrare una cosa scontata.… - virginiaraggi : La metro C arriverà fino a piazza Venezia. È stato infatti confermato il finanziamento statale di circa 10 milioni… - virginiaraggi : Proseguono i lavori per la realizzazione della metro C, un’opera fondamentale per migliorare la mobilità per i citt… -