Israele | Netanyahu confermato leader del Likud

(Di venerdì 27 dicembre 2019), Benyaminvince alle primarie di. Il premier restadel suo partito e lancia la sfida per le elezioni di marzo 2020. TEL AVIV () – Le primarie disono vinte da Benyamin. Il presidente israeliano è statodel proprio partito con il 72,5%. Quasi un plebiscito per l’ormai 70enne politico alle prese anche con guai giudiziari, come l’incriminazione per corruzione. Problemi che non hanno frenato la sua conferma didella forza politica che ormai lo vede come numero uno da diverso tempo. Il suo sfidante, Gideon Saar, ha raccolto solo il 27,5% delle preferenze. Una sconfitta netta per lui che alle prossime elezioni dovrà sostenere l’avversario di questa lotta interna per confermare il partito al comando del Paese.chiamato nuovamente al voto La conferma dialla ...

