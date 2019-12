Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2019 | orari prima tappa | tv | streaming e programma

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Incomincia da, in Germania, la 68^ edizione delladei Quattro, una delle manifestazioni più importanti e seguite del panorama internazionale del salto con gli sci maschile. Sabato 28 dicembre ilsi apre con i salti di allenamento e con le qualificazioni alla gara vera e propria, che andrà in scena domenica 29 dicembre alle ore 17.30. Si tratta delladella, valevole anche per la classifica generale di Coppa del Mondo. Ryoyu Kobayashi è il favorito della vigilia per provare a bissare il trionfo della passata edizione, ma il nipponico dovrà vedersela con avversari molto temibili come Stefan Kraft, Kamil Stoch, Karl Geiger e Marius Lindvik. Le qualificazioni e la gara di Oberstorf, primo atto delladei 42020, saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 ed in direttasu Eurosport Player. OASport vi ...

Leggi la notizia su oasport

