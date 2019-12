Inter | l’agente di D’Ambrosio assicura | «Rinnovo? Non ci saranno problemi»

Leggi la notizia su calcionews24

L'agente di Danilo D'Ambrosio, Vincenzo Pisacane, fa il punto sul rinnovo del terzino con l'Inter. Le sue parole Vincenzo Pisacane, agente di Danilo D'Ambrosio, ha parlato a Radio Sportiva del rinnovo del terzino nerazzurro. Le parole del procuratore. RINNOVO – «Sono sei anni che è all'Inter e da sei anni, a inizio stagione, tutti dicono che non giocherà. Riesce a trovare sempre il suo spazio perché è un grande professionista, sa vivere la vita da sportivo. E' un esempio per i giovani». CONTRATTO – «Rinnovo? Non credo ci saranno problemi quando andremo a discutere il contratto. C'è sempre stata fiducia e stima dell'Inter nei suoi confronti, ci sederemo a giugno e vedremo. Ha altri due anni»

