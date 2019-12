Il Natale di Eleonora Pedron | “Novità per il 2020 | ma nella vita privata non faccio

Leggi la notizia su gossip.fanpage

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Unfelice per l'ex Miss Italiache svela la sua infanzia natalizia e i progetti per ila "I Lunatici". La showgirl ha parlato di un 2019 che è stato pieno di sorprese soprattutto negli ultimi giorni e specifica che il bello deve ancora arrivare. Ha un progetto pronto per il, mentre per quanto riguarda lanon ama fare programmi.

eleonora_masi : RT @BTSItalia_twt: ?? Nel 1° winter package nella casa di Babbo Natale a Helsinki, i @BTS_twt parteciperanno a giochi per poter comprare i r… - S_Eleonora_S : RT @keziq: pronto per il natale come il principe Filippo che esce già morto dall'ospedale per tornare a casa - brichiel : RT @LidaSezOlbia: Victoria (ex Eleonora) vi manda tanti auguri di buon Natale. È felice, monella, affettuosa ed ha una nuova sorellina Pene… -