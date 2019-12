‘Ho perso tutte le persone che amavo…’ | il dramma di Carlo Conti

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di giovedì 26 dicembre 2019)si confessa al periodico TV Sorrisi e Canzoni Nel nuovo numero del magazine TV Sorrisi e Canzoni è contenuta una lunga intervista a. Il noto conduttore fiorentino ha parlato del suo tour teatrale insieme ai colleghi ed amici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Uno spettacolo che sta riscuotendo un grande successo di pubblico in tutto il Paese. Per questa ragione l’artista toscano ha fatto trasparire la sua felicità. Poi il giornalista gli ha domandato cosa rappresenta per lui il Santo Natale. A quel punto il diretto interessato ha detto che prima della nascita del figlio ha trascorso tali festività con tanta malinconia nel cuore. “Quando il tempo ha iniziato a togliermi lene che amavo è diventato molto triste, ma ora che ci sono mia moglie e mio figlio nella mia vita sono tornato a vivere questo giorno felice come un tempo…”, ha rivelato il ...

