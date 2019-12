Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 26 dicembre 2019), matrimonio in vista Metti a Natale una proposta di matrimonio ed è così chesi. Lo hanno annunciato entrambi con due post sui rispettivi profili social. “She said yes”, scrive il nuotatore di fianco all’emoj di un anello con brillante. “Ti amo da morire”, gli risponde a distanza la showgirl. I due stanno insieme da circa due anni e da tempo si vociferava di nozze in vista. Il fatidico momento della proposta è finalmente arrivato sotto l’albero di Natale. “Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento”, scrivesu Instagram. “Ma so di per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola. Sono la ...

