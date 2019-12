Alfonso Signorini | vita e carriera del conduttore del Grande Fratello Vip 4

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Da opinionista a, laprofessionale dinegli ultimi anni ha fatto tappa alVip. Il giornalista dal 2016 è stato opinionista del celebre reality di Canale 5 ma in vista della quarta edizione, che partirà dall’8 gennaio, rivestirà un ruolo ben più importante: sarà il. Scopriamo insieme chi èe quali sono state le principali tappe della sua splendida. La formazione di, fino a Chinasce a Milano nel 1964. La sua formazione professionale vede come traguardo più importante la laurea in Lettere Classiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore, dopo la quale ha intrapreso l’attività di insegnante presso il Liceo Classico dell’Istituto Leone XIII a Milano. La suaprende una piega completamente diversa quando entra a Panorama e, successivamente, a Chi, ...

