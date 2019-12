Sassuolo e la svolta | il grande merito di De Zerbi

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Ilda novembre in avanti ha offerto grandi prestazioni. Ladel passaggio al 4-2-3-1 (-Dal nostro inviato) Ilha chiuso l’anno con la sconfitta contro il Napoli. Un ko che lascia l’amaro in bocca per come è arrivato ma i neroverdi, negli ultimi 2 mesi, hanno sfornato grandi prestazioni. Contro il Verona, a fine ottobre, Deha sfoggiato un 4-2-3-1 che si era visto solo a gara in corso, con Djuricic trequartista e Boga titolare sulla fascia sinistra. Poi in seguito ha affidato le chiavi del centrocampo al capitano Magnanelli e a Manuel Locatelli, cresciuto a dismisura nelle ultime settimane e reduce da 8 partite consecutive da titolare. Con il nuovo modulo ilha sfruttato maggiormente l’ampiezza e ha sfornato prestazioni brillanti (per due gare consecutive contro Milan e Brescia non ha incassato gol), che sono sotto gli ...

Leggi la notizia su calcionews24

sscalcionapoli1 : La svolta all’intervallo col Sassuolo: il racconto della Gazzetta sulle mosse di Gattuso - SiamoPartenopei : La svolta all'intervallo col Sassuolo: il racconto della Gazzetta sulle mosse di Gattuso - PascalAlia1 : RT @RaiSport: A #Sassuolo il #Napoli torna a vincere sotto la guida di Rino #Gattuso. I tifosi partenopei iniziano a credere nella rinasci… -