Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Qui c’è una passione identica a quella di Napoli, anche se la città è più tranquilla”. Christianrafforza il suo matrimonio con Benevento attraverso l’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in cui racconta la sua esperienza nel Sannio. Il capitano – a cui proprio ieri abbiamo dedicato un approfondimento – si mostra felice della scelta e si dice fiducioso sulla prospettiva di un ulteriore step da compiere per una squadra finora perfetta: “Il nostro segreto è l’organizzazione, prendiamo pochi gol perché gli attaccanti sono i primi difensori. Il primo a sacrificarsi è Coda, poi alle spalle abbiamo un modulo che esalta le caratteristiche di tutti i singoli. Ciascun giocatore può segnare, i 6 gol di Viola lo testimoniano. Mi chiedo cosa ci faccia in serie B uno come ...

btshiteuu_ : @BTS_twt @bts_bighit #BTSTour2020 Allora sentite belli miei, io so de maggio e devo usà il bonus studenti pe veniv… - anteprima24 : ** #Maggio: 'Vi spiego le differenze tra De Laurentiis e Vigorito' ** - TicketOneIT : 'Un'ora solo vi vorrei', il nuovo one-man show di Enrico Brignano, aggiunge nuove repliche al Teatro Brancaccio di… -