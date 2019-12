Luigi De Magistris | “Nel 2020 Napoli scalerà la vetta delle classifiche”

"Da pm ho indagato su Pittelli - ma sono stato fermato" : l'accusa di Luigi de Magistris : “Negli arresti di oggi in Calabria leggo di fatti e persone che furono anche oggetto di alcune delicatissime inchieste di cui ero titolare quale pm presso la procura della Repubblica di Catanzaro, negli stessi uffici oggi diretti dal procuratore Gratteri. Il mio procuratore della Repubblica nel 2007, Mariano Lombardi, mi revocò l’inchiesta Poseidone quando notificai un’informazione di garanzia all’avvocato ...

Avellino - giovedì 12 arriva in città Luigi De Magistris : Tempo di lettura: 3 minuti Avellino – Continua il ciclo di incontri “Che cos’è una città ?” organizzati dall’Associazione Ossigeno per dare risposte semplici a domande difficili. Lo scopo è mettere al centro del dibattito pubblico obiettivi comuni nell’interesse della collettività e creare un collegamento tra i cittadini con i protagonisti del nostro tempo. Il progetto, curato da Luca Cipriano, presidente dell’Associazione nata ...

Luigi de Magistris - la nomina controversa : l'assessore che incita all'odio e all'antisemitismo : Fa discutere la scelta del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il quale ha nominato Eleonora De Majo come assessore alla Cultura. Come racconta Il Tempo, il profilo del nuovo assessore partenopeo si presenta assai controverso. Nel 2015, da consigliere comunale di Napoli, la De Majo accoglieva così