Giacomo Urtis in ospedale | è lui a spiegare cosa è successo | “Non mi vedevate da un po’…”

(Di martedì 24 dicembre 2019) Natale particolare per il famoso chirurgo dei vip nonché ex naufrago de ‘L’Isola dei famosi’,. Si è infatti ricoverato inper apportare alcuni miglioramenti sul suo corpo. Ricordiamo che in questi anni l’uomo si è ritoccato diverse volte al fine di ottenere dei muscoli compatti ed eliminare il grasso. Aveva infatti dichiarato: “Finalmente dopo 30 giorni eccomi! Il risultato che volevate vedere col sistema sculturamuscolare, corpo magro e scolpito senza protesi, mediante intervento chirurgico, ovvio che in palestra bisogna sempre andare”. Poi aveva aggiunto: “Le zone trattate sono bicipiti, tricipiti, deltoidi, pettorali, addominali six pack, addominali obliqui, fianchi, schiena, glutei e cosce”. Questo post risaliva al 2016 dopo essersi sottoposto ad un’operazione. Ma adesso ha pubblicato sui social ...

