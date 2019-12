Dakar 2020 | Andrea Peterhansel non sarà al via con il marito Stephane per

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 24 dicembre 2019) Niente da fare perMayer, moglie di(vincitore di 13 edizioni della). La coppia, infatti, avrebbe dovuto prendere parte all’edizionedella celebre “Maratona del deserto”, che si disputerà in Arabia Saudita (5-17 gennaio), ma purtroppo per la consorte dell’asso del volante vi è stata un’indisposizione fisica che ha fatto saltare tutto. Mayer già lo scorso anno fu costretta a rinunciare al rally raid più famoso e quindiavrà nel ruolo di navigatore Paulo Fiuza, con diversealle spalle, essendo stato in coppia con Orlando Terranova eSchott, sempre nel team Mini X-Raid. Pochi dubbi che la situazione per il francese non cambierà molto, dotato di grandissima esperienza e classe nei momenti topici della competizione. E’ chiaro che il duo avrebbe regalato degli spunti in più a chi segue con ...

FormulaPassion : La #Dakar2020 si avvicina - dakarbot : RT @FormulaPassion: #Dakar 2020 | #Peterhansel, niente moglie come copilota - FormulaPassion : #Dakar 2020 | #Peterhansel, niente moglie come copilota -