Salerno | rapina ad una donna in un parcheggio | arrestato un 26enne

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Sabato 21 dicembre 2019, nel primo mattino, a Baronissi, militari del dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile, Sezione Radiomobile, coordinati dal Cap. Andrea Semboloni e diretti dal Maresciallo Capo Antonio Prete, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza relativa alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di S. A., Polacco, classe ’93, celibe, operaio, peraggravata. Il provvedimento del Tribunale discaturiva da un’attività d’indagine svolta dal suddetto Reparto a partire dalla terza decade dello scorso novembre quando S. A. perpetrava unanei confronti di una cittadina napoletana, di origine albanese, nei pressi del“Marina d’Arechi”, asportandole con violenza la somma di 300 euro. Nell’immediatezza dei fatti interveniva, oltre ai militari dell’Arma, personale del 118 per le cure ...

