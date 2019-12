Manovra | Camera approva la fiducia con 334 sì

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ladei Deputati ha votato laallacon 334 sì. Il testo è arrivato blindato nell’aula di Montecitorio, che non ha potuto fare altro che ratificare le modifiche apportate al Senato, tra le proteste delle opposizioni. I voti contrari sono stati 232, 4 gli astenuti. Subito dopo la votazione della, si è passati all’esame degli ordini del giorno e alle dichiarazioni di voto, mentre in serata è atteso l’ok definitivo.Tra le correzioni più importanti apportate alla legge di stabilità nel corso dell’iter parlamentare c’è il rinvio della stretta su plastic e sugar tax, oltre alle tasse sulle auto aziendali. Tra le misure maggiormente sponsorizzate dal governo Conte 2 ci sono quelle sugli asili nido gratuiti, per i quali è stato predisposto un piano volto all’aumento dei posti disponibili. Potenziato anche il bonus bebè, abolito il superticket e aumentate le ...

