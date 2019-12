Nuove regole contro i sequestri

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 22 dicembre 2019) Luca Fazzo Non sono mai storie a lieto fine. Se anche - come tutti sperano - la ragazzina sequestrata mercoledì scorso dal padre all'uscita da scuola verrà nuovamente individuata e nuovamente portata in salvo, le tracce se le porterà dietro per sempre. Nell'età in cui un essere umano ha diritto di affacciarsi serenamente all'adolescenza, la piccola ha già sopportato il trauma di essere strappata alla mamma, e portata nell'inferno siriano per tre anni. Meno di un mese fa era stata riportata in Italia, e aveva potuto finalmente iniziare la scuola. Ora l'incubo riparte. E anche se finirà, lascerà nella vittima una ferita indelebile: avrà scoperto sulla sua pelle che nessuna salvezza è mai definitiva. Storie di figli contesi affollano da sempre i tribunali, e soprattutto quando uno dei genitori è di un'altra nazione innescano meccanismi brutali: un intero filone di processi, per ...

