Omicidio a Partinico, moglie accoltella il marito, condannata a 16 anni (Di sabato 21 dicembre 2019) Antonella Cover, 55 anni e originaria di Pordenone è stata condannata a 16 anni di carcere in abbreviato perchè ritenuta responsabile dell’Omicidio del marito, Filippo Mazzurco, di 64. L’Omicidio avvenne il 23 gennaio del 2019 in una casa di via Edison a Partinico. L’uomo venne ucciso da una coltellata al torace che la donna, poi rea confessa, gli avrebbe sferrato mentre dormiva. Furono attimi concitati in quella casa di Partinico. La donna entrò nella casa della suocera in cui era presente l’ex marito, si intrufolò nella stanza in cui l’uomo dormiva e gli sferrò una coltellata al petto. L’anziana madre, resasi conto di quanto stava accadendo al figlio, avrebbe cercato con la forza della disperazione di salvarlo da quella violenza cieca ma inutilmente. La nuora l’ha scaraventata per terra e poi è uscita di casa, dirigendosi tranquillamente ...

