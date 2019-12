Nintendo Switch | un retailer cinese accusa i videogiochi importati di essere i colpevoli

Leggi la notizia su eurogamer

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il Joy-Con drift, noto difetto di produzione che colpisce alcuni sfortunati possessori di, nel quale l'analogico di uno dei due Joy-con agisce senza alcun input da parte dell'utente, pare sia spuntato anche in Cina.è stata immessa sul mercatoda pochissimi giorni, ma sembra che qualcuno abbia già riscontrato il famoso problema del drift. Lo sfortunato utente ha scoperto il difetto mentre giocava con una copia importata di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. In cerca di una soluzione, come la riparazione o la sostituzione del Joy-Con, il giocatore si è messo in contatto con JD, uno dei più importanticinesi. La risposta, come riportato qui di seguito dal giovane, tradotta da Chinese, è abbastanza surreale:"Il mio Joy-Con soffre di drifting? Ho parlato con il servizio clienti e mi hanno detto che il comportamento corretto del Joy-Con ...

