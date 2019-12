Sampdoria | Thorsby nel 352 di Ranieri

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Con la palla, lacontro la Juventus si è disegnata con un 352, in cuifaceva la mezzala. Senza palla era un 442 Contro la Juventus, lasi è difesa con un prudente e passivo 442 per la stragrande maggioranza del match. Tuttavia, con la palla, si è vista un’altra disposizione tattica. Lasi è infatti schierata con un evidente 352, in cui Murillo faceva il centrale destro ela mezzala. Si vede nella slide sopra, in cui il norvegese è pronto ad inserirsi ed aggredire la profondità. Laha infatti tentato di attaccare soprattutto sul lungo. Leggi su Calcionews24.com

