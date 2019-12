Padania addio cantavi Tra nostalgie | polemiche e speranze sabato va in scena

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) MILANO - “”, mormora oggi Umberto Bossi, spargendo una volta per sempre l’ampolla del dio Po., dunque. O almeno così sembra leggendo le indiscrezioni di queste ore sull’assise del Carroccio. Ecco, il congresso di domani cancellerà, forse, definitivamente la nostalgia del Nord. Con una modifica statutaria si ridisegna e depotenzia la vecchia Lega Nord che resta sì in vita ma più per i famosi 49 milioni di euro che Salvini e company dovranno restituire in oltre 80 anni che per altro. Così in un attimo si spiana la strada alla Lega per Salvini premier, la creatura del Capitano che da Varese arriva giù giù fino a Siracusa, e che si è affrancata dal federalismo di rito bossiano sposando in un attimo il sovranismo. Sempre di ismo si tratta. Eppure uno come Francesco Speroni, classe ...

