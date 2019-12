La Dea Fortuna di Özpetek | un melodramma sui sentimenti e sul tempo che passa

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La Deacomincia con un lungo piano sequenza, che parte da un dettaglio di teschi disegnati su una parete e, attraverso una lunga teoria di stanze d’una casa nobiliare, si arresta davanti a una porta chiusa, dietro cui qualcuno sta gridando. Per Ferzanparrebbe quasi un ritorno ai misteri, i fantasmi, i barocchismi dell’ambizioso, sovraccarico Napoli Velata. In realtà dopo il prologo il film muove in tutt’altra direzione. E diventa un racconto di vita quotidiana, il cui pregio maggiore è proprio nella radiografia della normalità di una storia di coppia, senza particolari colpi di scena, mettendo da parte gli intrecci vistosamente romanzeschi su caso e destino. Arturo (Stefano Accorsi), intellettuale, traduttore e quindi precario e Alessandro (Edoardo Leo), idraulico e quindi benestante, sono una coppia omosessuale di lungo corso, quindici anni di vita insieme. In una ...

