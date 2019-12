Evolutis è un action-adventure cyberpunk che ci catapulta nell'animazione degli anni '80 (Di venerdì 20 dicembre 2019) Sviluppato dallo studio indie portoghese Poke Life Studio, Evolutis è un action-adventure in 2D a tinte cyberpunk che verrà pubblicato da PM Studios su PC e console a partire dal prossimo anno.La peculiarità di questo gioco è la grafica, che ricorda molto i cartoni animati e le animazioni degli anni '80. Ambientato nella città di Neo Hong Kong, Evolutis segue le storie di tre diversi protagonisti le cui vite iniziano a intrecciarsi man mano che il gioco procede. C'è Damon Watts, un marito in lutto giunto a Neo Hong Kong per saperne di più su sua moglie, deceduta mentre era incinta.L'altro personaggio è Erick Warren, un tossicodipendente alla ricerca della persona che ha ucciso suo cugino. Infine c'è Chelsea Williams, una famosa wrestler che cerca in tutti i modi di mantenere in vita suo padre. Il gioco è pieno di intrighi, misteri, omicidi e mentre i giocatori esploreranno Neo Hong Kong ...

