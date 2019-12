Con l’inquinamento aumentano depressione e rischio di suicidio

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 20 dicembre 2019) (Foto: Getty Images) Un’équipe di scienziati della University College London ha appena messo insieme e rianalizzato criticamente i risultati di 25 studi sul collegamento tra salute mentale e inquinamento atmosferico, relativi a 16 paesi del mondo. I risultati, pubblicati sulla rivista Environmental Health Perspectives, suggeriscono che effettivamente esiste un nesso: in particolare, dicono gli autori del lavoro, l’esposizione ad alti livelli di inquinamento atmosferico è correlato a un aumento dei tassi die deldi. I numeri parlano chiaro: se la correlazione dovesse indicare effettivamente una causalità, ridurre l’esposizione media globale alle polveri sottili (Pm 2,5) da 44 microgrammi per metro cubo a 25 microgrammi per metro cubo (le linee guida della World Health Organization indicano una soglia di sicurezza di 10 milligrammi per metro cubo) potrebbe ...

Mov5Stelle : L’Italia è il primo paese in Europa per morti premature da esposizione alle polveri sottili Pm2,5. Con l’approvazio… - CIaudiaGiulia : Right2Water Queste nuove norme #UE diventeranno uno standard globale e rispecchieranno l’innovazione tecnologica a… - Antonio05708777 : RT @vaielettrico: Stop allo smog delle auto d'epoca a #Torino e #Bologna e i proprietari insorgono con un ricorso al Presidente della Repub… -