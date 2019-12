Calciomercato Napoli: Mertens via a gennaio, colpaccio in arrivo (Di venerdì 20 dicembre 2019) Calciomercato Napoli. Possibile addio di Dries Mertens via già a gennaio. Un’ipotesi verosimile stando a Sky Sport che indica anche il club maggiormente interessato al belga Contratto in scadenza a giugno 2020, rinnovo al momento lontano e un ruolo non più da inamovobile nell’undici titolare del Napoli. Una situazione non facile quella di Dries Mertens … L'articolo Calciomercato Napoli: Mertens via a gennaio, colpaccio in arrivo proviene da www.inews24.it.

Leggi la notizia su inews24

