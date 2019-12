Un sito ricorderà per sempre Alessio raccogliendo i messaggi per il suo Liam

Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di giovedì 19 dicembre 2019) UnspecialeperAllegri e raccoglierà ia lui dedicati così che un giorno possa leggerli suo figlio, che nascerà a breve dall’amatissima moglie Claudia. L’iniziativa, meravigliosa, è della Osl Garbagnate Basket, la squadra in cuiAllegri (soprannominato Koeman) ha trascorso tutta la sua vita da stella della pallacanestro locale, fino all’ultima fatale partita di domenica scorsa, quando si è accasciato in campo ed è morto 24 ore dopo in ospedale. Alla vigilia dei funerali, in programma sabato mattina nella sua Garbagnate, la società Osl Garbagnate Basket ha creato www.koeman6percon.it un luogo virtuale in cui, come spiegano gli ideatori “è possibile lasciare uno, così che il piccolopossa conoscere suo padre anche attraverso le vostre parole”. su Il Notiziario.

