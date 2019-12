L' orso Matteo e la ragazza col dito medio

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) L’orco addormentato in volo, questa volta, temiamo, non si sveglierà. Manca il bacio che lo riporti in vita, semmai appare un selfie in punta di piedi opera di unadiciannovenne, ilsollevato in segno di vittoria sull’incubo, lo sguardo lunare.Sullo sfondo, proprio il “Capitano”, inerme, vinto dal sonno, e su tutto, appunto, quel gesto mostrato con pienezza adolescenziale, accompagnato da un sorriso pieno, soddisfatto, come davanti alla preda infine sconfitta. Un’immagine che decreta la morte dell’invincibilità della retorica sovranista, la fata ventenne prima degli Italiani, e ancora di più della “Bestia”. A dispetto dei sondaggi, dei selfie supplicati invece altrove dagli ammiratori, l’ampio pezzo di mondo che gli assomiglia perfino nell’attitudine razzista, nella foto di ...

