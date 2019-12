Anfia - La produzione mondiale di auto continua a crescere

Leggi la notizia su quattroruote

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La lettura dei dati della survey condotta dallsullindustriamobilisticanel periodo compreso tra il 2009 e il 2018 permette di cogliere alcune tendenze interessanti. Prima fra tutte, la constatazione del fatto che, nonostante laffermazione di innumerevoli altre tecnologie, laplanetaria dimobili non solo non è diminuita, ma è cresciuta e in maniera consistente. Si è passati, infatti, dai 47,767 milioni del 2009 ai 71,046 milioni del 2018, con un incremento percentuale costante fino allultimo anno preso in considerazione, il primo dal 2009 a far registrare un segno negativo (-3,2%; e le previsioni per il 2019 sono di unulteriore flessione circa del 4%). Allevetture vanno poi aggiunti 20,863 milioni di veicoli commerciali (quasi raddoppiati, rispetto al 2009), 4,614 milioni dicarri e 314 milabus, per un totale di 96,839 milioni di ...

