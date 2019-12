All’ospedale Gaslini ricostruito il cuore a una bimba di 21 mesi

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 19 dicembre 2019) «Vivevamo nel terrore di vederla morire da un momento all’altro, nostra figlia è nata una seconda volta». Sono i genitori della piccola di 21operata dal dottor Giuseppe Pomè, direttore dell’UOC Cardiochirurgia dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova con la sua equipe. I medici hannoilallaaffetta da una grave malformazione dalla nascita che in altri ospedali era stata ritenuta incorreggibile. La cardiopatia congenita è stata corretta e la bambina è stata dimessa con la prospettiva di una vita normale. Una vita che comincia in salita per la piccola, la cui sopravvivenza è da subito stata legata, a partire dal periodo perinatale, ad un pacemaker e ad apparecchiature per la respirazione: per i primi duedi vita è stata dipendente da una ventilazione meccanica, poi da un supporto respiratorio non invasivo ma continuo, garantito da una ...

