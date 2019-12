Sampdoria-Juventus 1-2 | Highlights | Voti | Pagelle e Tabellino

Leggi la notizia su inews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)1-2: tre punti d’oro per la squadra di Sarri che tiene sempre in mano il pallino. I gol di Dybala e Cristiano Ronaldo sono due perle.1-2: da una parte il tridente pesante, a furor di popolo ma anche di logica in attesa di capire se sarà così pure domenica con la Lazio. … L'articolo1-2:proviene da www.inews24.it.

goal : GOAL! Ronaldo restores Juve's lead ?? Sampdoria 1-2 Juventus - juventusfc : KICK-OFF! | ?? | #FINOALLAFINE, BIANCONERI! Andiamo a prenderci gli ultimi 3 punti in campionato del 2019! FOOOOOOR… - juventusfc : #InNumbers ?? | 10 statistiche su #SampJuve ?? -