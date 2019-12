Omicidio Rosboch | 30 anni a Defilippi | conferma della Cassazione

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La Corte dihato le condanne per l’di Gloria. L’insegnante è stata uccisa dall’ex allievo Gabriele. Respinto il ricorsodifesa. ROMA – Parola fine sul caso riguardante la morte di Gloria. La prima sezione penaleha infatti respinto i ricorsi presentati dalle difese di Gabrielee Roberto Obert,ndo la sentenzaCorte d’assise d’appello di Torino del 14 dicembre 2018. Condanne pere Obert Gabrieledovrà scontare una pena a 30di reclusione mentre l’amico Roberto Obert passerà 18e 9 mesi in carcere. fonte foto https://www.facebook.com/OrdinePsicologiEmiliaRomagnaGloriascomparve il 13 gennaio 2016 e il suo corpo fu ritrovato un mese dopo in una discarica a Rivara, nel ...

