Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) “L’Italia fa parte dei Paesi del G20 e ha una posizione importante. Lae un’altra squadra italiana hanno ricevuto un invito dalle autorità saudite peruna partita a, e andranno aquesta partita. È giusto secondo voi che la politica si mischi con lo sport? Non dicendo nulla su questo, anche il governo italiano appoggia l’Arabia Saudita. Su questo cosa ne pensate?”.Lo ha dichiarato Hatice Cengiz,di Jamal- il giornalista saudita ucciso il 2 ottobre 2018 nel consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul - rivolgendosi ai parlamentari italiani nel corso di un incontro con la commissione Diritti umani in Senato.“Io chiedo a tutti nel loro piccolo un passo. Siccome non possiamo punire e non c’è giustizia, ogni passo che si può fare contro mi rende felice, per questo chiedo ...

SBerritta : RT @HuffPostItalia: La compagna di Khashoggi chiede a Juventus e Lazio di non giocare la Supercoppa a Riad - CirianiCarlo : RT @HuffPostItalia: La compagna di Khashoggi chiede a Juventus e Lazio di non giocare la Supercoppa a Riad - patriziarutigl1 : RT @HuffPostItalia: La compagna di Khashoggi chiede a Juventus e Lazio di non giocare la Supercoppa a Riad -