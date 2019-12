Inter | Conte | «Voglio lasciare una traccia»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il tecnico dell’ha parlato durante la cena di Natale in casa nerazzurra: «il segno» Antoniovenuto durante la cena di Natale in casa: «Per me questo è il primo anno all’ringraziare prima di tutto il presidente e la proprietà perché mi hanno dato questa possibilità. Il mio desiderio è quello diunae per farlo bisogna lavorare con passione, sacrifico e sudore». «Abbiamo il dovere di rendere l’migliore ogni giorno di più e c’è una sola via, migliorare noi stessi, porci obiettivi sempre più alti e cercare di raggiungerli. Vicon una frase di Pelè: Più difficile è la vittoria, più grande è la felicità nel vincere», ha concluso il tecnico nerazzurro. Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | Gli interventi del Presidente Steven Zhang e di mister Antonio Conte da 'ECLIPSE - Inter a Kind of Magic' - FcInterNewsit : Polemiche, stampa e arbitri: ora Conte ha davvero capito cos'è l'Inter - FOXSportsIT : Inter, lo sfogo di #Conte dopo l'1-1 con la Fiorentina: 'In Italia non stiamo bene' #FiorentinaInter -