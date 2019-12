Genova | piazzò un ordigno alle poste | anarchico in manette

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Marco Della Corte L'evento risale all'8 giugno 2016, il responsabile è stato identificato tramite l'analisi del Dna: l'uomo farebbe parte di un gruppoI carabinieri hanno arrestato nella mattina del 17 dicembre 2019 unritenuto colpevole di aver collocato unesplosivo dinanzi ad un ufficio postale diCastelletto sito in via Gaetano Colombo. L'episodio risale all'8 giugno 2016. Come si legge dall'agenzia Lapresse, dopo l'arresto, l'uomo, un 45enne, è stato trasferito in carcere, tramite disposizione del gip di Torino, su richiesta del gruppo antiterrorismo della procura locale. Il provvedimento è la conseguenza di una minuziosa attività d'indagine svolta dal Ros dei carabinieri nei confronti dei gruppi anarchici radicali. I dettagli del caso saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà11:00 presso la procura di ...

primocanale : Genova, piazzò un ordigno davanti alle poste: anarchico arrestato - rep_genova : Arrestato dai carabinieri l'anarchico che piazzò un ordigno davanti alle poste [aggiornamento delle 09:13] - discoradioIT : #Genova, piazzò un ordigno davanti alle Poste: arrestato un anarchico. L'episodio risale al 2016. L'uomo è stato in… -