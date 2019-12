Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Rockstar ha pubblicato qualche tempo fa nuoviper laPC di Red2, che però sono da oggi disponibilisu PS4 (su Xbox One lo saranno dal 21 gennaio).Parliamo di nuove missioni legate alle taglie e covi delle gang, che vi permetteranno di dare la caccia a Herman Zizendorf, Camille de Millemont e Bart Cavanaugh. Grazie all'aggiornamento potrete inoltre giocare la missione To The Ends of the Earth, oltre a mettere le mani su nuove bocche da fuoco come M1899 Pistol, Evans Repeater, High Roller Revolver e la LeMat Revolver."America, 1899. L'era del selvaggio West è agli sgoccioli. Dopo un colpo andato storto nella città di Blackwater, Arthur Morgan e la Banda di Van der Linde sono costretti alla fuga. Con gli agenti federali e i migliori cacciatori di taglie alle costole, la banda deve rapinare, combattere e rubare per farsi strada e cercare ...

Eurogamer_it : Red Dead Redemption 2: i contenuti esclusivi della versione PC arrivano anche su console - DavidPortici2 : RT @RockstarGames: Intraprendi la nuova Professione della frontiera e vesti i panni del contrabbandiere. Distillatori - Gioca ora in Red D… - VideoGamersITA : Red Dead Redemption 2, i contenuti esclusivi PC arrivano su PS4 e Xbox One - -