Quanto guadagna un medico di base?

(Di lunedì 16 dicembre 2019) È la persona a cui tutti noi ci rivolgiamo al nostro primo acciacco da malattia. Maundi? Stando a recenti dati, lo stipendio medio di undisi aggira sui di 105mila euro lordi all’anno che si tradurrebbero in circa 4.600 euro netti al mese) e può partire da uno stipendio minimo di 64.400 euro lordi all’anno per arrivare ad uno stipendio massimo di oltre 192mila euro lordi all’anno. Chi ha intenzione di fare ile deve scegliere la propria specializzazione o la sede di lavoro, seospedaliero o privato, o di, spesso si chiede quale sia la strada migliore per una carriera migliore. Gli stipendi dei medici, infatti, pur essendo comunque alti rispetto a quelli di altri impieghi, variano a seconda del luogo di impiego e lo stipendio medio di unospedaliero è per esempio decisamente diverso da quello di un ...

