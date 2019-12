Qualità della vita | Milano fa il bis | anche nel 2019 è la città in cui si vive meglio

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 16 dicembre 2019)si conferma in testa alla classificadel Sole 24 Oreche fotografa il benessere nelle province italiane. Agli antipodi Caltanissetta, all'ultimo posto per la quarta volta nella storia dell'indice. Roma, diciottesima, sale di tre posizioni rispetto alla classifica dello scorso anno. L'indagine compie trent'anni e per festeggiare cambia il modo di raccontare le provincie italiane. La nuova edizione include tutti quegli aspetti che incidono sul benesserepopolazione. Lo Stivale è stato esplorato da Nord a Sud, isole comprese, sotto la lente di 90 indicatori (erano 42 nel 2018), suddivisi nelle sei macro-categorie tematiche che accompagnano l'analisi dal 1990: consumi e ricchezza, lavoro e affari, demografia e società, ambienti e servizi, sicurezza e giustizia, tempo libero. Dunque,, fa il bis, confermando per il secondo anno consecutivo la ...

