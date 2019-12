Logitech G933 Artemis Spectrum | cuffie gaming wireless con sconto del 60% su Amazon

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tra ledapresenti sul mercato, una delle migliori è sicuramente la, soprattutto ora che potete aggiudicarvela a un prezzo inferiore ai 100 euro, grazie allodel 60% con cui è proposta su. In questo modo lecostano 96,79 euro anziché 239,99 euro, con un risparmio di 143,20 euro. Caratterizzata da un design aggressivo con inserti LED programmabili in diversi colori e animazioni, lehanno padiglioni circumaurali (che coprono interamente le orecchie) rivestiti in tessuto tecnico, per assicurare il miglior comfort anche in lunghe sessioni di gioco. Leggere ma robuste, racchiudono poi driver da 40 mm in materiali ibridi Pro-G, in grado di assicurare bassi corposi e alti cristallini. Presente anche il supporto agli standard Dolby Digital e DTS:Audio Surround X 7.1 per un audio multicanale ...

