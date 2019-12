Le indagini sulla tragica morte di Davide Torresan

Leggi la notizia su bigodino

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ladi, il piccolo di due anni morto dopo cinque giorni di agonia, nell’ospedale di Vicenza, a causa di un drammatico incidente stradale, ha scosso tutti. In molti sono rimasti sconvolti da quanto accaduto, poiché è stato improvviso ed inaspettato. Durante i primi giorni di ricoverato, le condizioni del bimbo sembravano andare verso la strada giusta, perché miglioravano poco alla volta. Due giorni fa, però, è arrivata lanotizia. Le condizioni disono peggiorate drasticamente, fino a quando il suo cuore non ha cessato di battere. I medici non hanno potuto fare nulla per impedirlo. La Procura, ora ha aperto un’indagine per omicidio stradale e c’è già un iscritto nel registro degli indagati. Stiamo parlando di Massimo Galiazzo, l’uomo alla guida del Doblò che ha travolto la famiglia. La pm Serena Chimichi, ha ...

