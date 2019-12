Infortunio Szczesny | svelato l’esito degli esami | ecco quando tornerà

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di lunedì 16 dicembre 2019)– Brutte notizie per Sarri che continua a perdere uomini. Dopo Chiellini e Khedira si ferma anche il portiere titolare. Il giorno dopo la convincente vittoria contro l’Udinese arrivano aggiornamenti sulle condizioni dida parte della Juventus. Il portiere polacco infatti era stato depennato dalla lista dei convocati domenica mattina a causa di un dolore alla spalla. Infatti ieri è sceso in campo Buffon., il comunicato ufficialedunque il comunicato ufficiale apparso sul sito dei bianconeri dove si evidenzia il risentimento muscolare accusato dal polacco:“Glieffettuati questa mattina al J Medical hanno evidenziato un lieve risentimento al muscolo pettorale destro; le condizioni del giocatore verranno monitorate giorno per giorno”. Leggi anche: Tridente Juventus, Higuain-Ronaldo-Dybala: la ...

