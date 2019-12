Governo | pizza e birra a vertice P Chigi | sul tavolo solo autonomie

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) Roma, 16 dic. (Adnkronos) – Arrivano le pizze e qualcheala Palazzosulle. Perché su questo, esu questo tema, sembra essere centrata la riunione attesa da giorni: niente giustizia – assente il Guardasigilli Alfonso Bonafede – e men che meno si parla di crisi aziendali: anche il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e il responsabile dell’Economia Roberto Gualtieri non si fanno vedere. “Si parladi– dice una fonte presente all’incontro – lunga discussione ma niente di che,tecnicismi”.L'articoloP., sulMeteo Web.

granieri_gianlu : @iperboreo_ In Francia ci sono i gilet gialli contro il governo in pizza... in Italia abbiamo le sardine al governo… - fallujaj2008 : @bonnie379 @callozzone Senz'altro, il problema dell'euro fu che il governo di destra dell'epoca non ha fatto il suo… -