Al di là della piazza urlante | il Pd deve reagire con iniziative concrete

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La politica italiana continua a oscillare e mai come in questo momento è chiamata a sciogliere un nodo apparentemente inestricabile ma comunque molto semplice. E cioè, si tratta di capire - soprattutto sul versantesinistra e del centro sinistra - se si vuole continuare a inseguire le mode, sempre in agguato ma incerte sul loro destino, o se, al contrario, si ha il coraggio e la volontà di riscoprire e riaggiornare le tradizionali culture politiche per condizionare e orientare le scelte politiche decisive per il bene del nostro Paese. Un bivio di fronte al quale prima o poi occorrerà scegliere una strada. Netta e chiara. Sotto questo versante il dibattito attorno alla prospettiva del movimento/partito delle “sardine” è quantomai importante e significativo. Innanzitutto perché le sardine, collocandosi nel camposinistra e ...

