Tredicesime | per 3 italiani su 10 serve per pagare tasse

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tresu dieci (29%) che ricevono la tredicesima quest`anno devono destinarla prioritariamente al pagamento di, mutui, rate e bollette in scadenza. E` quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia che per quasi la metà di chi la riceve (45%) la mensilità aggiuntiva servirà a finanziare gli acquisti di Natale.Quest`anno ben il 20% ha deciso di destinarla al risparmio di fronte alle incertezze sul futuro mentre il restante 6% ha altri programmi. La conferma dell`importanza delleper lo shopping viene dal fatto che il valore economico degli acquisti negli ultimi dieci giorni prima del Natale è molto alto nonostante l`appuntamento del black friday di novembre e le numerose offerte che spingono ad anticipare gli acquisti. L`appuntamento con la tredicesima per un importo stimato in circa 44 miliardi di euro coincide con il saldo dell`Imu, ...

