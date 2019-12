Leggi la notizia su bigodino

(Di domenica 15 dicembre 2019)un meraviglioso meticcio era stato abbandonato in un canile. Il suo precedente padrone era diventato troppo anziano e non riusciva più a tenerlo. I figli dell’anziano non ne volevano sapere die se ne liberarono subito. In canile veniva trattato male, nessuno gli faceva mai una carezza, non era per nulla considerato e se stava male nessuno si preoccupava del perché non si sentisse bene. Nel canile era sempre a contatto con altri cani di taglia più grande, in quanto nel canile non c’era molto spazio e i cani erano tutti in box stretti, ed in pessime condizioni. In particolar modoera in una gabbia, insieme ad altri cani, dove le condizioni igenico sanitarie facevano davvero pena. I bisogni dei cani erano dappertutto, il cibo gli veniva letteralmente “gettato” all’interno della gabbia edoveva lottare con gli altri cani per cercare di ...

sunny_dreamer00 : @honeystwin Hahahaha pretty accurate ?? - Sunny_SHER : RT @kyuju32810: I feel so attacked affbjjhhkdghdgjjbbj - metroLArino : #Buongiorno! Mostly Sunny oggi a #Larino! Temperature: massima 16 C; minima 8 C. #metroLArino #Molise -