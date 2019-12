Ile-de-France | oltre 600 chilometri di code

Leggi la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Parigi, 16 dic. (Adnkronos) – L’ultima settimana prima delle feste di Natale si annuncia difficile in , dove non si profilano accordi sulla riforma delle pensioni e la paralisi dei trasporti ha fatto registrare, intorno alle 8:30, un nuovo record di ingorghi nell’Ile-de-, 608sull’insieme del territorio, contro una media alla stessa ora compresa tra i 200 e i 350. A riferirlo è il sito di informazioni stradali Sytadin, che dipende dalla Direzione stradale Île-de-(DiRIF). Intanto un sondaggio realizzato da Ifop per ‘Le Figaro’ rivela che il 55% deisi teme di non riuscire a raggiungere la famiglia per le feste e considererebbe “non accettabile” il proseguimento dello sciopero dei trasporti durante le feste di Natale. Di idea contraria il 37% del campione, secondo cui questa possibilità deve essere ...

